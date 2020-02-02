Reynmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Reynmen'in gerçek adı ne, şarkılarının isimleri...

Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından biri olan Reynmen, bir süre önce başladığı müzik kariyerinde çıkardığı son şarkıyla da hatırı sayılır dinlenme sayılarına ulaştı. "Derdim Olsun" ve "Ela" şarkısından sonra bu akşam Leile isimli parçasıyla da kısa sürede oldukça önemli bir dinlenme ve izlenme sayısına ulaşan Reynmen ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Reynmen'in hayatı hakkında bilinenler...

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1996 yılında doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.