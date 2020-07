Rpm nedir, ne işe yarar? RPM nasıl hesaplanır?

RPM NEDİR?



İngilizce “Revolutions per Minute” tabirinin kısaltılmışı olan RPM, sabit bir eksende, 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen dönüş/devir sayısına tekabül eder. “rpm, rev/min, r/min” şekillerinde de karşımıza çıkabilir.

Şimdi bunu, bizi ilgilendiren kısmıyla birlikte biraz açalım… Tam olarak RPM nedir? RPM denen şeye biz, donanımcı ve oyuncular olarak en fazla sabit disklerde ve fanlarda rastlıyoruz. “1600 RPM, 1900 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM, 10000 RPM” gibi. Yukarıdaki açıklamanın ışığında, artık bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz sanırım: Bu değer fanın, diskin ya da herhangi bir dairesel mekanik parçanın, motorun vs. dakikada kaç devir yaptığını gösterir.

Bu değer arttıkça, performans da artar. Daha yüksek bir RPM değerinde çalışan fan, daha iyi soğutma sağlayacaktır; keza RPM’i yüksek olan hard disk de daha performanslıdır. Kısacası değer ve performans, konu RPM olunca paralel olarak seyreder.

Bir de “Rounds per Minute” vardır ki, yukarıda bahsettiğim “Revolutions per Minute” ile karıştırılır. “Rounds per Minute”, bizim RPM’in aksine bir silahın dakikada attığı mermi sayısını belirten bir tabirdir