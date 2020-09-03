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03.09.2020 - 15:29 |

RTÜK'ten son dakika Netflix ve Akit TV kararı

Son dakika haberine göre; Çocuk istismarı görüntüsü yer alan film kaldırılacak. Öte yandan RTÜK, Akit TV'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberin alt bandından kullanılan ifadeler nedeniyle idari para cezası yaptırım uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten son dakika Netflix ve Akit TV kararı

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Minnoşlar’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. RTÜK'ten son dakika Netflix kararı geldi. Çocuk istismarı görüntüsünü içeren filmin kaldırılacağı bildirildi.

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