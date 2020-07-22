MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Saç ekim merkezi sahibine şok! Çalışanları tarafından 3 milyon 900 bin lira dolandırıldı
ABONE OL
22.07.2020 - 10:36 | | DHA

Saç ekim merkezi sahibine şok! Çalışanları tarafından 3 milyon 900 bin lira dolandırıldı

İstanbul Şişli’de çalıştıkları saç ekim merkezinden 2017 yılından bu yana 3 milyon 900 bin lirayı hesaplarına aktardıkları tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saç ekim merkezi sahibine şok! Çalışanları tarafından 3 milyon 900 bin lira dolandırıldı

İstanbul'da polise başvuran bir saç ekim merkezi sahipleri çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetçi A.A. ortağı olduğu saç ekim merkezinin muhasebe kayıtlarını incelediklerinde 2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar çeşitli aralıklarla toplam 3 milyon 900 bin liranın çalışanlar tarafından kendi hesaplarına aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Milyonluk hırsızlık olayıyla ilgili Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda saç ekim merkezi çalışanları oldukları öğrenilen Neslihan M.(45), Bayram M.(41), Arzu S.(46) ve Duygu K.(26) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Neslihan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arzu S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelide serbest bırakıldı.

Son dakika! Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptıGelen son dakika haberine göre; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu ile birlikte 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde gözaltına alındılar

MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde gözaltına alındılar

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

Odasında rahatsızlanan müdür yardımcısı hayatını kaybetti!

Odasında rahatsızlanan müdür yardımcısı hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber