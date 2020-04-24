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24.04.2020 - 18:40 |

Şad Ne Demek? Şad Olmak Ve Şad Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

Şad kelimesi, Türkçede sıklıkla tercih edilmekte olan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, dini yönü ile tercih edilmekte olan şad kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir, cümlelerinizde gerektiğinde kullanabilirsiniz. Şad ne demek? TDK'ya göre kısaca kelime anlamı nedir, sizler için derledik.

Şad Ne Demek? Şad Olmak Ve Şad Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

Farsça ve Orta Farsça dilinden, Türk diline geçmiş olan şad kelimesinin anlamı, bazı kaynaklara göre 'sevinçli, mutlu, bereketli' anlamları taşımaktadır.

Şad Ne Demek?

Eski Farsçada 'şiyata' kelimesinden türemiş olan şad kelimesinin anlamı; TDK'ya göre, 2 farklı anlam taşıyan şad kelimesinin ilk anlamı; sevinçli, neşeli, 2. anlamı ise; geçmişte ülkenin idaresinde deneyim kazanması için, oymak ve boylara yönetici olarak gönderilmiş olan, hükümdar soyundan gelen kişiye verilen unvan, anlamları taşımaktadır.

Şad Olmak ve Şad Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre şad etmek, hayatını kaybetmiş bir kişiyi anarak, onun memnun olduğuna ve huzura erdiğine inanmaktır. 'Ruhu şad olsun' örneğindeki kullanımı uygundur. Şad olmak ise; 'seni gördüm şad oldum' örneğindeki kullanımı gibi, mutlu olmak, neşelenmek, memnun olmak anlamları taşır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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