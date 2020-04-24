Şad Ne Demek? Şad Olmak Ve Şad Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

Farsça ve Orta Farsça dilinden, Türk diline geçmiş olan şad kelimesinin anlamı, bazı kaynaklara göre 'sevinçli, mutlu, bereketli' anlamları taşımaktadır.

Şad Ne Demek?

Eski Farsçada 'şiyata' kelimesinden türemiş olan şad kelimesinin anlamı; TDK'ya göre, 2 farklı anlam taşıyan şad kelimesinin ilk anlamı; sevinçli, neşeli, 2. anlamı ise; geçmişte ülkenin idaresinde deneyim kazanması için, oymak ve boylara yönetici olarak gönderilmiş olan, hükümdar soyundan gelen kişiye verilen unvan, anlamları taşımaktadır.

Şad Olmak ve Şad Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre şad etmek, hayatını kaybetmiş bir kişiyi anarak, onun memnun olduğuna ve huzura erdiğine inanmaktır. 'Ruhu şad olsun' örneğindeki kullanımı uygundur. Şad olmak ise; 'seni gördüm şad oldum' örneğindeki kullanımı gibi, mutlu olmak, neşelenmek, memnun olmak anlamları taşır.