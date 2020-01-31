SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamaları şöyle:

Havalimanlarında 24 saat sağlık personeli var. 31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Türkiye'de şu ana kadar kesin olarak koronovirüs tanısı olan hastamız olmadı. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı. Eğer olursa tüm tedbirlerimizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum. THY sorumlu bir adım atarak Çin uçuşlarını durdurdu.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla gerekli temaslarda yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı Çin'den getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız arasında hasta olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Koca Yusuf'ta 2 enfeksiyon hocamız, koruyucu kıyafetler, malzemeler uçağa yüklendi.

Sadece bu durum için kullanmadığımız bir hastaneyi hazırladık. Şüpheli hastaları orada tedavi altına alacağız. Vuhan'dan getirilen hastalar ise 14 gün gözetim altında tutulacaklar.

Vuhan'da yaşayan Türk vatandaşlarını getirecek uçağın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesinin planlanıyor.

Koca, bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktı. Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor.