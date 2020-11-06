Sağlık çalışanı evsiz kaldı

İzmir’in Seferihisar açıklarında geçen cuma günü medyana gelen deprem nedeniyle oturdukları binalar ağır hasar görenler bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da yeni ev arayışına girdi. Bu zorlu süreçte evsiz kalan ve evleri ağır hasar gören vatandaşların mağduriyeti ise deprem fırsatçılarını harekete geçirdi. Bölgede kiralık ev fiyatları en az 500 TL arttı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu Bayraklı’daki en ucuz kiralık dairenin fiyatı 2500 TL’ye çıktı. Bu süreçte koronavirüsle mücadele eden ve evleri hasar gören sağlık çalışanları da ev aramaya başladı. O sağlık çalışanlarından biri de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışan sağlık çalışanı Hakan Şahin (40). İki gün boyunca ev arayan ama bulamayan Şahin, en son sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı.



‘Ev bulamıyoruz’



Depremde yıkımın en fazla olduğu Mansuroğlu Mahallesi’nde sekiz katlı bir apartmanda yaşayan Şahin, evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü, apartmanın altındaki kolonların patladığını söyledi. Oturdukları binanın mühürlendiğini aktaran Hakan Şahin, evi boşaltmak zorunda kaldıklarını anlattı. “Eşim çok korktuğu için Manisa Akhisar’daki ailesinin yanına götürdüm” diyen Şahin, kiralık daire arayışına giriştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bayraklı’da herkesin ev baktığını ve kiralık dairelerin kalmadığını öğrendik. Sokak sokak gezdik, emlakçıları aradık ama ev bulamadık. İki gün önce internetten bulduğum kiralık evlerin bile dolduğunu öğrendim. 2000 TL’ye kiralanan evlerin fiyatları 2500 TL’ye çıktı. Ama onlar bile kiralanmış. En son sosyal medyadan yazmak zorunda kaldım. Oradan çok fazla dönüş oldu. Paylaşımımdan bir saat sonra Demet Akalın salon takımı hediye edeceğini söyledi. Ev tutulduktan sonra haber vermemizi istedi. Ama ortalıkta ev yok. Bir vatandaşımız, ‘Daire bulursanız bir yıl kiralarını biz karşılarız’ dedi. Ama şu an mesele daire bulmak.”



Hastane bölgesinde ev yok



Hakan Şahin, Bayraklı’da sağlık çalışanlarının kiralık ev sıkıntısı çektiğini belirtiyor. Pazartesi gününe kadar ev bulamazsa bir süre Akhisar’dan İzmir’e aracıyla gidip geleceğini söylüyor. Aynı hastaneden arkadaşlarının da kiralık daire arayışında olduğunu kaydeden Şahin, “Onların da evleri hasar gördü. Bulunduğumuz yer Ege Üniversitesi Hastanesi bölgesi olduğu için evleri hasar gören sağlık çalışanları kiralık ev arama telaşına düştü. Bayraklı’nın tümünde şu an ev sıkıntısı çekiliyor. Ayrıca hasarlı evimizden eşyalarımızı alıp almayacağımız da belli değil. O yüzden eşyalı mı, eşyasız mı ev bakacağız, bilemiyorum ki. Ağır hasar gören eski binamızın ruhsatı 1999’da alınmış. Kiraladığımızda işyerimize yakınlığına bakmıştık. Ama artık yakınlık çok önemli değil. Sadece binanın sağlamlığına bakacağım. Hiçbir şey hayatımızdan daha değerli değil.”