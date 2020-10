Sağlık çalışanlarına Bodrum’da anma seyri

Pandemi nedeniyle bu yıl yarışlar gerçekleştirilmedi ancak 20 Ekim’de “American Hospital The Bodrum Cup - The Year of Heroes” ismiyle düzenlenen etkinlik kapsamında sağlık çalışanları için bir anma seyri yapıldı. Bodrum Kalesi önünde düzenlenen geleneksel kampana töreninde pandemi sürecinde en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları alkışlandı. Törenin ardından, The Bodrum Cup’ın şampiyonları, STS Bodrum okul gemisinde bu yılın kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla buluştu.