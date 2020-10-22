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22.10.2020 - 07:00 |

Sağlık çalışanlarına Bodrum’da anma seyri

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını Bodrum’da bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32’nci yılını sağlık çalışanlarına adadı.

Sağlık çalışanlarına Bodrum’da anma seyri

 

Pandemi nedeniyle bu yıl yarışlar gerçekleştirilmedi ancak 20 Ekim’de “American Hospital The Bodrum Cup - The Year of Heroes” ismiyle düzenlenen etkinlik kapsamında sağlık çalışanları için bir anma seyri yapıldı. Bodrum Kalesi önünde düzenlenen geleneksel kampana töreninde pandemi sürecinde en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları alkışlandı. Törenin ardından, The Bodrum Cup’ın şampiyonları, STS Bodrum okul gemisinde bu yılın kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla buluştu.

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