Sahte içki kabusu! 8 ilde ölü sayısı 44'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ: ÖLEN 18 KİŞİ VAR, 20 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak ilçesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına ilişkin düzenlenen ve 92 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, 01.00'den itibaren 110 hedeften 92'sinin yakalandığını belirtip, "Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içinde görev yapan, çoğu hala çalışan ve subay seviyesinde olan kişilere yönelik çalışmamız oldu. Bütün terör örgütlerine yönelik, bölücü, marjinal ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. FETÖ de katil bir terör örgütü. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık, başarılı bir çalışma oldu. Bu operasyonlar devam edecek" dedi.



'LABORATUVAR SONUÇLARI ETİL ALKOLE KARIŞTIRILMIŞ METİL AKOL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'



Son günlerde birçok şehirde sahte alkol içilmesi nedeniyle yaşanan ölümlere de değinen İl Emniyet Müdürü Aşkın, "Bu yıl yaklaşık 60 ton civarında kaçak alkol ele geçirdik. Bunun bütün kentlerde olduğu gibi bizim şehrimizde de yaygın olduğunu biliyoruz. Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden kaynaklanıyor. Laboratuvar sonuçları da bunu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan, bilmediğimiz yerden alınan alkoller ya da 'etil alkol' diye verilen malzemelerden evde kendilerinin yaptıkları alkolleri tüketmemelerini istiyorum. Bunlar eğer alınacaksa kurumsal yerlerden, bandrollü şekilde alınmasını istiyorum. Aldıkları malzemenin ne olduğunu, etil alkolle metil alkolün farkını ne satıcının ne kullanıcının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bilmeden içine az miktarda bile olsa metil alkol karışmış olsa insan hayatına mal oluyor. Bu yüzden birçok insanımız hala hastanede yatıyor. Hala bunu kullanıp hastaneye gelenlerin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dün akşam da büyük miktarda bu sahte etil alkolü İzmir civarına dağıttığını bildiğimiz kişileri yakaladık ve hala da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an hastanelerimizde 20'nin üzerinde kişinin tedavisi sürüyor ve dün akşam itibariyle de 18 vefatımız var. Ancak hastanede tedavisi süren kişiler arasında durumu kritik olanlar da var" diye konuştu.

MERSİN'DE BİR ÖLÜM DAHA

Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyonlar başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Öte yandan, Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mahmut Faruk, yaşamını yitirdi. Böylece kentte sahte içki içtikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

TRABZON'DA ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÖLDÜ

Trabzon’da, kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. (56), yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, bazı karışımlar yaparak, sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.B.’nin, kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.