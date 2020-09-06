Sakarya Valisi mevsimlik işçilerle bir arada! 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sakarya Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım fındık işçilerle bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Kaldırım şu ifadelere yer verdi:

Batman’dan fındık hasadı için 30 yıldır İlimize gelen Dayıbaşı Mustafa beyin söylediği gibi; “Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz”

Eşimle birlikte Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana’dan fındık hasadı için gelen işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla birlikte fındık topladık.