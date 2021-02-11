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11.02.2021 - 14:57 | | DHA

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. N.E., S.E., O.E.Ş., S.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 275 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek mermisi, 600 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 43 adet 9.65 mm çapında mermi, 100 gram kullanıma ve satışa hazır esrar, folyolanmış halde metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 paintball tabancası ve hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen 8 televizyon ele geçirildi.

Şüphelilerin, geçen yıl 3 gün boyunca kayıp olarak aranan ve arkadaşının evinde ölü bulunan Semih Toka ile M.M. isimli 2 kişinin uyuşturucu komasına girerek ölümlerine sebep oldukları da iddia edildi.

Şüpheliler, ‘Uyuşturucu komasına giren kişiye yardım ve bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi’, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’, ‘Yasaklanmış silah ve mühimmatı bulundurmak’ ve ‘Uyuşturucu bulundurmak’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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