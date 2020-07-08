08.07.2020 - 12:14 | | DHA
Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkılıyor
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kenarındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.
Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'deprem analiz raporu' olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri'nin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı. Yıkım işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştiriliyor.
İstanbul’da trafik magandaları işbaşında! Drift, makas ve hız terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu’nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu’nda bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.