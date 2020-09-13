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13.09.2020 - 12:34 | | AA

Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgi üzerine G.S'ye ait İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile 40 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli G.S'ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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