Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi filmi oyuncuları kimler?
Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanaca Savaş Vadisi filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.Başrollerinde Andrew Garfield ve Sam Worthington'ın yer aldığı ve vizyona girdiği dönem oldukça ilgi gören filmle ilgili en çok araştırılan Savaş Vadisi filmi konusu nedir ve Savaş Vadisi filmi oyuncuları kimler sorularının cevaplarını derledik...
SINIRSIZLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Andrew Garfield, Desmond T. Doss
Vince Vaughn, Çavuş Howell
Sam Worthington, Yüzbaşı Glover
Luke Bracey, Smitty Riker
Hugo Weaving, Tom Doss
Ryan Corr, Teğmen Manville
Teresa Palmer, Dorothy Schutte
Rachel Griffiths, Bertha Doss
SINIRSIZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Lynchburg, Virginia'da Büyük Buhran dönemimde büyümüş olan Desmond Doss, bir gün bir adamın hayatını kurtarır ve onu arabayla hastaneye götürür. Hastanede hemşire Dorothy Schutte'den etkilenir. Kısa sürede aşık olurlar ve buluşmaya başlarlar. Doss onun işinden tıp hakkında bir şeyler öğrenmeye başlar.
Kardeşi dahil kasaba halkındaki çoğu insan gibi İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmak için kaydolur. Doss vicdani retçi inançlarından dolayı tıp doktoru olarak hizmet vermeyi hedeflemektedir. Güney Carolina'daki Fort Jackson kurumunda eğitim almak için ayrılmadan önce Dorothy'den evliliğe el uzatmasını ister ve Dorothy kabul eder.
Doss, Çavuş Howell'in komutasında bulunur ve fiziksel olarak üstün olduğu halde, tüfeğini elni almayı reddettiği için dışlanmaya başlar. Bir gece askerler tarafından dövülmesine rağmen saldırganlarının kimliklerini açıklamayı reddeder ve eğitimine devam eder.
Doss, Dorothy ile evlenmeyi niyet etmektedir, ancak ateşli silah taşımayı reddettiği için itaatsizlik nedeniyle tutuklanır. Dorothy hapishanede Doss'u ziyaret eder ve onu suçlu olduğunu söylemesi için ikna etmeyi dener. Fakat Doss inancından ödün vermez. Mahkemede, Doss suçsuz olduğunu savunur ve hükümlü olmadan önce babası eski komutanından gelen bir mektupla içeri girerek oğlunun silah taşımama reddinin ABD anayasası tarafından korunduğunu belirtir. Doss'un suçlamaları düşürülür ve erkenden Dorothy ile evlenir.