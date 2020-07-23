Şebeş Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Şebeş savaşı Osmanlı imparatorluğunun Avusturya arşidüklüğüne karşı elde etmiş olduğu bir zaferdir. Şebeş savaşında Avusturya oldukça fazla kayıp vermiştir. Romanya'nın Caranşebeş kentinde yapılan bu savaşı Osmanlı imparatorluğu komutasında ki ordunun başında Koca Yusuf Paşa yer alıyordu. Tarihi kaynaklarda bu savaş aynı zamanda Şebeş Muharebesi olarak da geçmektedir. Şebeş savaşı Osmanlı imparatorluğunun Roma Cermen imparatorluğuna karşı elde etmiş olduğu zaferlerden biridir. Şebeş savaşı tarihin en tuhaf savaşlarından biri olarak adlandırılmaktadır.



Şebeş Savaşı Kısaca Özeti



Dönemin en iyi ordu komutanlarından biri olan Koca Yusuf Paşa "Serdar-ı Ekrem" olarak anılıyordu. Osmanlı imparatorluğu ordusu fetih hareketlerini hızlandırmak ve daha hızlı çıkarmalar yapmak amacı ile 1. Abdulhamit'in emri ile birlikte Sofya üzerinden ordusunu harekete geçirdi. Avusturya arşidüklüğü Osmanlı ordusunun geleceğinin haberini tez vakitte almıştı. Avusturya ordusu da aynı şekilde ordusunu harekete geçirdi. İki ordu Avrupa topraklarında kritik öneme sahip olan bölgede yani Lazarathane'de karşı karşıya gelmişti.



Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan ordu buradaki ilk muharebeyi başlattı. İlk taarruzda Avusturya ordusu büyük kayıplar veriyordu. Memiş Paşa süvarileri de Avusturya ordusuna karşı şiddetli bir taarruzu başlatmıştı. Avusturya 200.000 kişilik ordu ile sayıca daha az olan orduya karşı mukavemet gösteremiyordu.



Avusturya ordusu bu saldırıyı bir nebze olsun hafifletmek ve ordusunu tekrardan harekete geçirebilmek için Muhadibe Boğazı'na kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Fakat geçilmesi gereken bu boğaz oldukça engebeli araziden ve geçilmesi bir hayli zor bir bölgeden oluşuyordu. Bu bölge aynı zamanda Temeşvar bölgesi için de kritik bir jeopolitiğe sahipti. Bu bölgenin ortasından da akan bir nehir bulunuyordu. Bu arada da Avusturya ordusu şaşkınlıkla kendi askerlerini Osmanlı ordusuna bağlı olan askerler zannederek yaklaşık olarak 10 bin askerini öldürmüştü.



Osmanlı imparatorluğu Avusturya ordusunun geri çekildiğini görünce Koca Yusuf Paşa önderliğinde yeni bir strateji geliştirdi. İki boğazın etrafında yer alan tabyaları ele geçirerek savaşı daha kolay zapt edebileceğini düşünen Osmanlı imparatorluğu ordusu bu tabyaları kısa sürede ele geçirdi. Burada 3 gün süren bir taarruz ve çatışma yaşandı. Avusturya ordusu bu tabyaları artık daha fazla savunamayarak Osmanlı imparatorluğuna bırakmak zorunda kaldı. Bu çarpışmalarda da Avusturya ordusu büyük kayıplar verdi. Şebeş savaşı böylece Osmanlı imparatorluğu lehine sonuçlandı.



Şebeş Savaşı Tarihi



Şebeş savaşı 17 Eylül 1788 yılında başlamış 18 Eylül 1788'de sona ermiştir.



Şebeş Savaşı Sonuçları



- Kesin Osmanlı zaferi olarak sonuçlandı.

- Sultan Abdulhamit Han gazi unvanı aldı.

- Banat ve Temeşvar Osmanlı imparatorluğuna bırakıldı.

- Osmanlı imparatorluğu ilerleyişini hızlandırdı.

- Avusturya ordusu itibar kaybetti



Şebeş Savaşı Önemi



Şebeş savaşı Osmanlı imparatorluğunun fazla mukavemet yapmadan kazanmış olduğu bir savaştır. Şebeş savaşı tarihin en tuhaf savaşlarından biri olarak Avrupa tarihi kaynaklarında yer almaktadır. Bu savaşta 10 bin haçlı ordusu Osmanlı ordusu askerleri zannederek kendi askerlerini öldürmüştür.



Şebeş Savaşı Nedenleri



- Osmanlı imparatorluğunun fetih hazırlıkları.

- Avusturya ordusunun Osmanlı ordusunu Avrupa topraklarından atmak istemesi