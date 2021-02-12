12.02.2021 - 12:09 |
Seçim barajı kaç 2021? Seçim barajı düşecek mi, yüzde kaç olacak?
Seçim barajı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor.AK Parti, seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Teklife seçim barajı ile ilgili detay yer aldı. Peki seçim barajı kaç, düşecek mi? İşte son gelişmeler...
Seçim barajı kaç? sorusunun cevabı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışma gündeme geldi. Çalışma taslak metninde seçim barajı ile ilgili gelişme yer aldı. Peki seçim barajı kaç? Seçim barajı düşecek mi?
SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?
Günümüzde seçim barajı yüzde 10'dur.
Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindi. Seçim barajının yüzde 7 önerilmesi kesinleşti.
İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP’nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.
Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.