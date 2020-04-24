Selim İsminin Anlamı Nedir? Selim Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Selim kökeni Arapçadan gelen isimlerden biridir. Türkçede yer alması ile beraber aynı zamanda Türk devletleri açısından da hükümdarlara verilen isimlerden biridir. Padişahların da kullandığı bu isim tarihin en önemli adları arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından ise Selim'in anlamı ‘sağlam, kusursuz, doğru’ şeklinde yer almaktadır.

Selim Ne Demek?

Selim birçok anlamı bulunan ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir. Erkek çocukları için değerlendirilen bu isim günümüzde oldukça popülerdir.

- Doğru, kusursuz ve sağlam,

- Selamete ermiş,

-Tehlikesiz, zararsız,

- Kurtulmuş,

Bu güzel anlamları ve aynı zamanda telaffuzu ile beraber Türkiye'nin en yaygın isimleri arasında yer aldığını söylemek gerekir. Selim özellikle hem tek başına hem de farklı isimlerle güzel bir uyum sağlayan adlardan biri olarak öne çıkıyor.

Selim Kur’an’da Geçiyor mu?

Selim Türk tarihi ve devletler açısından çok eski zamanlara kadar uzanan isimlerinden biridir. Aynı zamanda Arapça kökenli olarak pek çok aile Selim isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak etmektedir. Selim ismi Kur’an-ı Kerim'de yer alır. Kur'an'da Şuara 89. ayette geçmektedir.