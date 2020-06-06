Aleyna Ã‡akÄ±r olarak bilinen Sema Esen, KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esindeki evinde, geÃ§en Ã§arÅŸamba gecesi bornoz kuÅŸaÄŸÄ±yla kendini tavana asarak intihar etti.Â GenÃ§ kÄ±zÄ±, cansÄ±z bedenini bulan erkek arkadaÅŸÄ± Ãœmit U.'nunÂ 17 Nisan gÃ¼nÃ¼ bayÄ±ltasÄ±ya kadar dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ ve bu anlarÄ± daÂ Instagram'dan canlÄ± yayÄ±nla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

YAÅžADIÄžI DEHÅžETÄ° BÃ–YLE ANLATMIÅž

Esen'in kendisine geldikten sonra karakola giderek koruma talep ettiÄŸi ve ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu ifadesine DHA ulaÅŸtÄ±. Åžiddet olayÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1,5 ay sonra hayata veda eden genÃ§ kÄ±z, ifadesinde, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

17 Nisan gÃ¼nÃ¼ 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Ãœmit U.nun arkadaÅŸÄ± ve benim de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m E.Ã–. eve geldi. KapÄ±yÄ± Ã§alÄ±p, 'Ãœmit hakkÄ±nda konuÅŸmak istiyorum' dedi. KapÄ±yÄ± araladÄ±ÄŸÄ±mda ikisi de kapÄ±yÄ± iterek, zorla iÃ§eri girdi. Evde arkadaÅŸÄ±m M.A. daÂ bulunuyordu. ÃœmitÂ iÃ§eri girer girmez O. seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim, sen bittin, seni yaÅŸatmayacaÄŸÄ±m diyerek, boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±ktÄ± ve yumruk atmaya baÅŸladÄ±. AstÄ±m hastasÄ± olduÄŸum iÃ§in salonun ortasÄ±nda bayÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 20 dakika kadar baygÄ±n kalmÄ±ÅŸÄ±m. Kendime geldiÄŸimde Ãœmit Unun beni bayÄ±lttÄ±ktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagramdan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ãœmit'ten ÅŸikayetÃ§iyim. Koruyucu tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyorum."

SUÃ‡LAMAYI KABUL ETMEDÄ°

Polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ãœmit U. ise ifadesinde Benim kÄ±z arkadaÅŸÄ±m olur. AyrÄ±ldÄ±k. Olay gÃ¼nÃ¼ de arkadaÅŸÄ±m E.Ã–.yle birlikte evine gittik. E.Ã–. kapÄ±yÄ± Ã§aldÄ±. KonuÅŸmak istediÄŸimi sÃ¶yledim. Eve bizi kendisi aldÄ±. EÅŸyalarÄ±mÄ± istedim. VermeyeceÄŸini belirterek, kesmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada tokat attÄ±m. Sinir krizine girdi ve bayÄ±ldÄ±. YanÄ±nda bulunan kÄ±z arkadaÅŸÄ± M.Ã–. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrÄ±ldÄ±k" diye konuÅŸtu.

CANLI YAYINI YAPMADIMÂ

Ãœmit Ã–., Instagram'dan canlÄ± yayÄ±n yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine de Ben ne tehdit ve hakaret ettim. Ne de Instagramdan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±m. Ã–yle bir ÅŸey olmadÄ± dedi. Ä°fadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Ãœmit U.'nun yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ise genÃ§ kÄ±zÄ±n intiharÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'CANLI YAYIN YAPINCA EVÄ° TERKETTÄ°M'

Ãœmit Ã–nÃ¼n yanÄ±nda olanÂ E.Ã–. ise, Ãœmit'in eÅŸyalarÄ±nÄ± almak Ã¼zere gittik. Kendi rÄ±zasÄ±yla bizi iÃ§eri aldÄ±. Ãœmit, eÅŸyalarÄ±nÄ± isteyince, tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ben darbettiÄŸini gÃ¶rmedim. SemanÄ±n baygÄ±n ÅŸekilde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ãœmit, cep telefonuyla Instagramdan canlÄ± yayÄ±n yapÄ±nca Ã§ok sinirlendim. Hemen evden ayrÄ±ldÄ±m. ÃœmitinÂ aracÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ben gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ELLERÄ°NDE VE BACAKLARINDA MORLUKLAR VARDI

Ã–te yandanÂ intihar olayÄ±ndan sonra olay yerinde tutulan polis tutanaÄŸÄ±nda, genÃ§ kÄ±zÄ±n, boynunda bornoz kuÅŸaÄŸÄ± bulunduÄŸu haldeÂ yÃ¼zÃ¼stÃ¼ yatar vaziyette olduÄŸu, elleri ile bacaklarÄ±nda morluklar bulunduÄŸu bilgisi yer aldÄ±.