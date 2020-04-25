Sena İsminin Anlamı Nedir? Sena Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sena Arapça kökenli olan ve Türkçede uzun yıllardır kullanılan en güzel isimlerden biridir. Farklı ve güzel anlamları üzerinden isim olarak kullanılabilecek özel adlar arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından ise Sena ismi ‘övme, övüş ve övgü’ şeklinde yer almaktadır.

Sena Ne Demek?

Sena değişik anlamları üzerinden kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında bulunuyor.



- Övgü, övme ve övüş ile ilgili,

- Methetme, alkış,

- Işık parıltısı, ışık,

Bu değişik ve güzel anlamları ile beraber minik yavrunuz için harika bir isim koyabilirsiniz. Ayrıca bu isim tek başına kullanılırken farklı isimlerle beraber güzel bir bütünlük elde etme şansı sunmaktadır. Bu özel ismin İslami açıdan da değeri olduğunu söylemek mümkündür.

Sena Kur’an’da Geçiyor mu?

Sena ismi hem okunuş ve telaffuz açısından hem de anlamları noktasında en güzel isimlerden biridir. Pek çok kişi bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Sena ismi Kur’an-ı Kerim'de yer alan bir addır. Kur'an-ı Kerim'deki anlamı ‘Işık, parıltı’ şeklinde geçer. Kur'an'da Nur Suresi 43. ayette geçmektedir.