MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
15.02.2020 - 23:13 |

Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor

Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor

Kim Milyoner Olmak İster



CEVAP:  VEGA











 

İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Şubat Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar! - 1297. Sayısal Loto hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

15 Şubat Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar! - 1297. Sayısal Loto hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber