Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor

Kim Milyoner Olmak İster







CEVAP: VEGA





















