15.02.2020 - 23:13 |
Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Serzenişte şarkısını hangi grup seslendiriyor
Kim Milyoner Olmak İster
CEVAP: VEGA
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.