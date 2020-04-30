Seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? sorusu günlerdir cevabını arıyor. İl dışıba uçak veya otobüsle gitmek isteyenler bir açıklama bekliyor. Peki konuya ilişkin son gelişmeler neler?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Nisan'da yapılan duyuru ile seyahat yasağının 15 gün süre ile tekrar duyurulduğu açıklanmıştı. Seyahat yasağının bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları dün bir açıklama yaparak "Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Saygılarımızla," diye belirtti.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

16-27 Mayıs 2020 İptal Olan Yurt İçi Seferlerinin Bilet İşlemleri Hakkında

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları