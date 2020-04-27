Sırasıyla geminin ön tarafı, arka tarafı, sağ yanı ve sol yanına hangi adlar verilir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Sırasıyla geminin ön tarafı, arka tarafı, sağ yanı ve sol yanına hangi adlar verilir?



Pruva, pupa, sancak, iskele



