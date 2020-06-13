Şişeyi kırıp boğazını kesti

Koronavirüs pandemisinde sokağa çıkma yasakları sırasında düşüşe geçen sokak şiddeti, normalleşme süreciyle birlikte hızlı başlangıç yaptı. Şişli Maçka Parkı’nda önceki akşam Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nin Psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D.’nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı.

Şişli Maçka Parkı’nda önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nin Psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler’in aynı hastanede görev yaptığı arkadaşları Meltem Ş. ve Deniz ile birlikte yürüdüğü sırada meydana geldi. Dönmezler’in yanında bulunan Meltem Ş.’nin emniyette verdiği ifadeye göre, olay şöyle gerçekleşti:

‘Boynuna sapladı’

“Saat 16.30 sıralarında Süleyman ve Deniz’le birlikte Maçka Parkı’na geldik. Biz Deniz ile yürürken Süleyman da telefonla konuştuğu için arkamızdan geliyordu. Bu sırada ‘İşine bak çek git’ gibi laflar duyduk. Arkamıza döndüğümüzde Süleyman’ın yanında bir kişi vardı. Sonra Süleyman yanımıza geldi. ‘Ne oldu’ diye sordum. Süleyman da, ‘Senin yanından geçerken bana dik dik baktı’ dedi. Ben de ‘Baksın ne olacak’ dedikten sonra yürümemize devam ettik. Bu sırada arkamızdan gelen kişi, Süleyman’ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. Polis ve ambulansı aradıktan sonra yanımızda bulunan tişört, maske ve peçete ile müdahale ettik.”

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve boğaz kısmında, yüzünde, kafasında ve iki kolunda kesikler bulunan Dönmezler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gören ve tampon yapılması için tişörtünü veren Aykut Fırtına ise olayı şöyle anlattı:

“Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Olay anlık gelişti, iki dakikada oldu. Olayı gerçekleştiren çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı.”

7 suç kaydı var

Olay sonrası firar eden saldırganın yakalanması için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabit ikamet adresi olarak tespit edilen Beşiktaş’taki evinde bulamadığı Emrah D.’yi Eyüpsultan’daki annesinin evinde yakaladı. Olay sırasında ayağına giydiği kanlı ayakkabıyla birlikte gözaltına alınan Emrah D.’nin alkollü olduğu ve 5’i kasten yaralama olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Emrah D.’nin ifadesinde, “Süleyman Dönmezler’i hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. ‘Neden öyle dik dik bakıyorsun’ diye sorunca çıkan kavgada elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Polisin geleceğini bildiğim için de kendi evim yerine annemin evine gidip saklandım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah D., mahkemece tutuklandı.