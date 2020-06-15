Sivas’ta ayı yavrusu görüntülendi



Havaların ısınması ile birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda ayı yavrusu görüntülendi. Yiyecek aradığı gözlenen ayı yavrusu, bir süre sonra dağa doğru tırmanarak gözden kayboldu. Bölgede ayı popülasyonunda bu yıl artış olduğu öğrenildi.