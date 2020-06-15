15.06.2020 - 11:50 | | DHA
Sivas’ta ayı yavrusu görüntülendi
Son dakika haberi... Sivas'ın Zara ilçesinde ormanda bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana çıkan ayı yavrusu görüntülendi.
Havaların ısınması ile birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda ayı yavrusu görüntülendi. Yiyecek aradığı gözlenen ayı yavrusu, bir süre sonra dağa doğru tırmanarak gözden kayboldu. Bölgede ayı popülasyonunda bu yıl artış olduğu öğrenildi.
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