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10.07.2020 - 01:52 | | AA

Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.

Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarf edilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.'' ifadelerini kullandı.

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