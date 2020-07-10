Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarf edilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.'' ifadelerini kullandı.