Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Maalesef gün geçmiyor ki kadınlarımıza yönelik yeni bir hadsizlik görmeyelim. Bugün de Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik yakışıksız, hadsiz söyleme şahit olduk. Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan seçilmiş bir kişiye bu sözler hiç yakışmadı. Şiddetle kınıyorum.'' ifadesini kullandı.



