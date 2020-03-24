Åžok Market 25 Mart 2020 aktÃ¼el kataloÄŸu | Åžok'ta bu hafta indirimde neler var?

Mart ayÄ±nÄ±n sonuna yaklaÅŸÄ±rken Åžok Market, Ã§eÅŸitli fÄ±rsatlarÄ±nÄ± tÃ¼keticilerle buluÅŸturmaya devam ediyor. 25 Mart Åžok Market aktÃ¼el kataloÄŸu avantajlarÄ± Åžok'un internet sayfasÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Åžok Market'te 25 TL ve Ã¼zeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerde Persil toz deterjan 23 TL yerine 15 TL satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile satÄ±lacak. Ä°ÅŸte Åžok Market 25 Mart 2020 aktÃ¼el kataloÄŸu...

Åžok Market aktÃ¼el kataloÄŸu fÄ±rsatlarÄ± 25-31 Mart 2020 tarihleri arasÄ±nda geÃ§erli olacak.

Sinbo Dijital BaskÃ¼l 39,95 TL

Arzum Profesyonel SaÃ§ Kurutma Makinesi 99,90 TL

Ã‡amaÅŸÄ±r KurutmalÄ±ÄŸÄ± 45 TL

ÃœtÃ¼ MasasÄ± 75 TL

Pijama TakÄ±mÄ± 29,95 TL

Havlu Bone 7,99 TL

KadÄ±n / Erkek Bornoz 44,95 TL

Bukle Banyo TerliÄŸi 9,99 TL

Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL

KadÄ±n / Erkek Penye Ã‡orap 3,50 TL

El YÃ¼z Havlusu 2'li 12,95 TL

El Havlusu 3'lÃ¼ 5,99 TL

SÃ¼ngerli Banyo Paspas 2'li 39,95 TL

Ã‡amaÅŸÄ±r Sepeti 11,95 TL

KapaklÄ± Kirli Sepeti 26,95 TL

Klozet Taburesi 29,95 TL

Banyo KÃ¶ÅŸeliÄŸi 19,95 TL

DuÅŸ BaÅŸlÄ±ÄŸÄ± 14,95 TL

Pratik Havlu Tutucu 2'li 4,99 TL

KapÄ± ArkasÄ± AskÄ±lÄ±k 7,99 TL

AhÅŸap GÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ AskÄ± 4'lÃ¼ 6,99 TL

GoKidy Oyuncak ÃœtÃ¼ MasasÄ± 12,95 TL

Doritos Risk 4.0 Extreme 107 gr 4,75 TL

Ruffles Izgara Et AromalÄ± 107 gr 4,75 TL

Ãœlker Rulokat 170 gr 5,75 TL

Milka Oreo 300 gr 14,95 TL

Amigo MÄ±sÄ±r KavurgasÄ± 90 gr 1,75 TL

Amigo Leblebi Ã‡eÅŸitleri 200 gr 4,45 TL

ÅžOK 25-31 MART KATALOÄžU

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