Åžok Market 25 Mart 2020 aktÃ¼el kataloÄŸu | Åžok'ta bu hafta indirimde neler var?

Åžok Market 25 Mart 2020 aktüel kataloÄŸu | Åžok'ta bu hafta indirimde neler var?
Åžok Market, Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri aktÃ¼el kataloÄŸu fÄ±rsatlarÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±n beÄŸenisine sunuyor. Bu hafta Åžok aktÃ¼el kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nler belli oldu. Zincir market maÄŸazasÄ± olan Åžok Market'in aktÃ¼el kataloÄŸunda atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klardan ev tekstiline kadar birÃ§ok avantaj bulunuyor. Peki Åžok Market aktÃ¼el kataloÄŸunda bu Ã§arÅŸamba neler var?
Mart ayÄ±nÄ±n sonuna yaklaÅŸÄ±rken Åžok Market, Ã§eÅŸitli fÄ±rsatlarÄ±nÄ± tÃ¼keticilerle buluÅŸturmaya devam ediyor. 25 Mart Åžok Market aktÃ¼el kataloÄŸu avantajlarÄ± Åžok'un internet sayfasÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Åžok Market'te 25 TL ve Ã¼zeri alÄ±ÅŸveriÅŸlerde Persil toz deterjan 23 TL yerine 15 TL satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile satÄ±lacak. Ä°ÅŸte Åžok Market 25 Mart 2020 aktÃ¼el kataloÄŸu...
Åžok Market aktÃ¼el kataloÄŸu fÄ±rsatlarÄ± 25-31 Mart 2020 tarihleri arasÄ±nda geÃ§erli olacak.
Sinbo Dijital BaskÃ¼l 39,95 TL
Arzum Profesyonel SaÃ§ Kurutma Makinesi 99,90 TL
Ã‡amaÅŸÄ±r KurutmalÄ±ÄŸÄ± 45 TL
ÃœtÃ¼ MasasÄ± 75 TL
Pijama TakÄ±mÄ± 29,95 TL
Havlu Bone 7,99 TL
KadÄ±n / Erkek Bornoz 44,95 TL
Bukle Banyo TerliÄŸi 9,99 TL
Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL
KadÄ±n / Erkek Penye Ã‡orap 3,50 TL
El YÃ¼z Havlusu 2'li 12,95 TL
El Havlusu 3'lÃ¼ 5,99 TL
SÃ¼ngerli Banyo Paspas 2'li 39,95 TL
Ã‡amaÅŸÄ±r Sepeti 11,95 TL
KapaklÄ± Kirli Sepeti 26,95 TL
Klozet Taburesi 29,95 TL
Banyo KÃ¶ÅŸeliÄŸi 19,95 TL
DuÅŸ BaÅŸlÄ±ÄŸÄ± 14,95 TL
Pratik Havlu Tutucu 2'li 4,99 TL
KapÄ± ArkasÄ± AskÄ±lÄ±k 7,99 TL
AhÅŸap GÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ AskÄ± 4'lÃ¼ 6,99 TL
GoKidy Oyuncak ÃœtÃ¼ MasasÄ± 12,95 TL
Doritos Risk 4.0 Extreme 107 gr 4,75 TL
Ruffles Izgara Et AromalÄ± 107 gr 4,75 TL
Ãœlker Rulokat 170 gr 5,75 TL
Milka Oreo 300 gr 14,95 TL
Amigo MÄ±sÄ±r KavurgasÄ± 90 gr 1,75 TL
Amigo Leblebi Ã‡eÅŸitleri 200 gr 4,45 TL
ÅžOK 25-31 MART KATALOÄžU
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