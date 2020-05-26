Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar da yavaş yavaş sokağa dökülmeye başladı ve artık bir an evvel yasakların son bulmasını istiyor. Yarın ise 0-14 yaş grubu çocuklar kendilerine verilen izni 3. kez kullanacaklar. Bu nedenle hem ebeveynler hem de çocuklar 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?' diye soruyor.

0-14 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

0-14 yaş gurubu son iki haftadır çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Bu hafta da herhangi bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 27 Mayıs Çarşamba günü çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

15-20 yaş arası gençler de 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.