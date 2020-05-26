Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?
81 ildeki sokağa çıkma yasakları yarın son buluyor. Türkiye artık yaz mevsiminin de gelmesiyle birlite sokağa çıkma yasaklarının son bulmasını istiyor. Öte yandan yarın 0-14 yaş çocuklar da dışarı çıkmak için heyecanlanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?
Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar da yavaş yavaş sokağa dökülmeye başladı ve artık bir an evvel yasakların son bulmasını istiyor. Yarın ise 0-14 yaş grubu çocuklar kendilerine verilen izni 3. kez kullanacaklar. Bu nedenle hem ebeveynler hem de çocuklar 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?' diye soruyor.
0-14 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?
0-14 yaş gurubu son iki haftadır çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Bu hafta da herhangi bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 27 Mayıs Çarşamba günü çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
15-20 yaş arası gençler de 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.