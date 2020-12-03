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03.12.2020 - 10:43 |

Son dakika... 11 DEAŞ'lı teröristi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; aralarında terör örgütü DEAŞ’in üst düzey yöneticisi Ebu Haris kod adlı Ramazan O. başta olmak üzere 11 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Son dakika... 11 DEAŞ'lı teröristi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ yanlısı ve aynı zamanda selefi grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik detaylı araştırmalar tamamlandı. Uzun süren titiz araştırmalar sonucunda örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki Ebu Haris kod adlı R.O.'nun da aralarında olduğu 11 zanlının kaldığı adresler belirlendi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; 14 ayrı adreste Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskında başta üst düzey yönetici Ramazan O. olmak üzere 11 zanlı kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca örgütün toplanma ve talimatlandırma olarak da kullandığı kitabevinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

 

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