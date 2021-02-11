Son dakika... 15 yaş küçük evli adama kaçan Sevgi Kıranlı bulundu!

3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Davut Bey'in ardından Muammer Bey'in eşi de yayına katılırken canlı yayında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

Karısını çok sevdiğini anlatan gözü yaşlı eş Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” dedi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME

35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, dün canlı yayında eşi ile yüzleşti.

Müge Anlı’nın canlı yayında “müjdemi vereyim mi bilmiyorum ama eşini bulduk” dedi. Gözü yaşlı adama “her şeye hazırlıklı ol çünkü aradığın ve bulmamı istediğin şey senin hoşuna gitmeyebilir” dedi. O sırada kayıp kadını yayına bağladı ve ne olduysa sonra oldu.

Kayıp kadın Sevgi Kıranlı, “sen aşkını kaybettin. Ben evden çıkmadan 1 hafta öncesini düşünecektin. Kızın, kendin, damadın beni hırpaladınız. Bir tokat yedim.”

Sevgi Kıranlı, telefonda dön diye yalvaran kocasına ise “ben gelmiyorum” diyerek “konuşacak hiçbir şey yok, beni arama” dedi. “Sana daha önce seni bırakacağımı söylemiştim” diyen kadın “bana güzelim demeyi bir bırak” deyip kocasına sinirlendi.

BANA VE DAVUT’A TELEFON ALDI

Kayıp kadın Müge Anlı’ya, “kızı, damadı, kendisi Muammer çay içip evden gittikten sonra telefonumu bulup beni bir güzel hırpaladı. Telefonu bana Muammer almıştı. Eşime de telefon almıştı” dedi.

Sinirlenen Müge anlı “kendinize bu yaptıklarını yakıştırıyormuşsunuz” sorusuna “evet yakıştırıyorum, ne varmış ki kendimde” demesi üzerine ben onu 3 ayda sevdim kaçtım demesi Anlı’yı çileden çıkarttı. Sevgi Kıranlı canlı yayına katılarak isteyerek gittiğini ve geri dönmeyeceğini belirtti.