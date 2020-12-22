Son dakika... 2020-İcra sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2020-İCRA sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

2020-İCRA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.