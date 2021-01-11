11.01.2021 - 13:15 |
Son dakika... Adnan Oktar davasında karar!
Gelen son dakika haberine göre, 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Damla GÜLER / Milliyet.com.tr
Son dakika haberine göre, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan 78’i tutuklu 236 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme örgüt lideri Adnan Oktar’ı “örgüt kurma ve yönetmek”, “çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “tehdit” gibi suçlardan ceza aldı.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.