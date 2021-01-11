Son dakika... Adnan Oktar davasında karar!

Son dakika haberine göre, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan 78’i tutuklu 236 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme örgüt lideri Adnan Oktar’ı “örgüt kurma ve yönetmek”, “çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “tehdit” gibi suçlardan ceza aldı.