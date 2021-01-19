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19.01.2021 - 09:13 | | İHA

Son dakika... Amasya'da köylüler tesadüfen buldu! Fil veya mamuta ait...

Gelen son dakika haberine göre; Amasya'da su arayan köylüler tesadüfen taşlaşmış cisimler buldu. İlk incelemede taşlaşmış cisimlerin mamut veya file ait olabileceği değerlendiriliyor.

Son dakika... Amasya'da köylüler tesadüfen buldu! Fil veya mamuta ait...
Son dakika... Amasya'da köylüler tesadüfen buldu! Fil veya mamuta ait...
Son dakika... Amasya'da köylüler tesadüfen buldu! Fil veya mamuta ait...
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Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptı. Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, “Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin bunu araştırmasını bekliyoruz” dedi.

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Amasya'da köylüler tesadüfen buldu! Fil veya mamuta ait...Amasya'da su arayan köylüler tesadüfen taşlaşmış cisimler buldu. İlk incelemede taşlaşmış cisimlerin mamut veya file ait olabileceği değerlendiriliyor.
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