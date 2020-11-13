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13.11.2020 - 12:42 |

Son dakika... Ara tatil bugün başladı!

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021eğitim öğretim döneminde ara tatil bugün başladı.

Son dakika... Ara tatil bugün başladı!

İlk kez geçtiğimiz sene okullarda uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da yapılacak. Öğrenciler, bugün itibariyle 9 gün sürecek ara tatillerinde eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım (Bugün) başladı. Ara tatil 20 Kasım'da sona erecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil dönüşü yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

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