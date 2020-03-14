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14.03.2020 - 12:25 |

Son dakika! AVM'lerde corona virüs tedbiri! Değişti...

TRTHaber'in ulaştığı bilgilere göre; Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği ,"AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek." açıklamasında bulundu.

Son dakika! AVM'lerde corona virüs tedbiri! Değişti...

Detaylar birazdan...

Öldüren yumruk kamerada!Gaziosmanpaşa'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y., 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.
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