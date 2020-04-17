Son dakika! Aydın'da deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre Aydın'dan merkez üssü Kızıldere-Buharkent olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.40'ta gerçekleşen depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü.