17.04.2020 - 09:05 |
Son dakika! Aydın'da deprem! Büyüklüğü...
Gelen bir son dakika haberine Aydın'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre Aydın'dan merkez üssü Kızıldere-Buharkent olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.40'ta gerçekleşen depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü.
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.