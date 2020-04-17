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17.04.2020 - 09:05 |

Son dakika! Aydın'da deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine Aydın'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Aydın'da deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre Aydın'dan merkez üssü Kızıldere-Buharkent olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.40'ta gerçekleşen depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika Aydında deprem Büyüklüğü...

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