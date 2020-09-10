Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±na gÃ¶re, olaylarÄ±n geÃ§tiÄŸi tarihte 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olan baÅŸvurucu, "zor ve tehdit sonucu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi cinsel birliktelikler" sonucu hamile kaldÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, genÃ§ kÄ±zÄ±n birlikte olduÄŸunu bildirdiÄŸi kiÅŸiler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

BaÅŸvurucunun ailesi gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne baÅŸvurdu. Hakimlik, bu talebin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten baÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, baÅŸvuruyu usulden reddetti.Â

Ailenin talebi Ã¼zerine baÅŸsavcÄ±lÄ±k soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± hakimliÄŸe gÃ¶nderdi ancak hakimlik, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu talebini de reddetti.Â

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n adli tÄ±p kurulundan aldÄ±ÄŸÄ± raporda, annenin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan normal gebelik komplikasyonlarÄ± geliÅŸebileceÄŸi, gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hem anne hem de ceninin tÄ±bbi yararÄ±na olacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Raporun ardÄ±ndan baÅŸsavcÄ±lÄ±k, gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± talebi konusunda bir karar verilmesi iÃ§in soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n son halini hakimliÄŸe tekrar gÃ¶nderdi ancak hakimlik, Adli TÄ±p Kurulu raporunun yeterince ayrÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¼zenlenmediÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebini yine reddetti.Â BaÅŸvurucunun karara itirazÄ± da kabul edilmedi.Â

DosyanÄ±n tekrar gÃ¶nderildiÄŸi hakimlik, daha Ã¶ncesinde verdiÄŸi kararÄ±n kesinleÅŸtiÄŸini belirterek, baÅŸsavcÄ±lÄ±k talebi hakkÄ±nda karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.Â

BaÅŸvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulunarak, "isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelen gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemelere yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±n kabul edilmediÄŸini ve gebeliÄŸe katlanmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

GEREKÃ‡EDENÂ

Anayasa Mahkemesi,Â baÅŸvurucunun, Anayasa'nÄ±n 17. maddesinde gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan kiÅŸinin maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi.Â

YÃ¼ksek Mahkemenin gerekÃ§esinde, kadÄ±nlarÄ±n istenmeyen gebeliÄŸi sona erdirmeyi talep etmesinin, kiÅŸisel Ã¶zerklik ve ruhsal veya bedensel bÃ¼tÃ¼nlÃ¼kleriyle doÄŸrudan ilgili olduÄŸu vurgulandÄ±.

GerekÃ§ede, kiÅŸisel Ã¶zerklik kavramÄ± ile bireyin vÃ¼cut bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerin, Ã¶zel hayat boyutuyla Anayasa'nÄ±n 17. maddesinde dÃ¼zenlenen maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi hakkÄ± kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Kanun koyucunun, bir suÃ§ neticesinde gerÃ§ekleÅŸen gebeliklerin 20 haftadan fazla olmamak kaydÄ±yla izinle sonlandÄ±rÄ±labilmesine imkan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen gerekÃ§ede, gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n izne baÄŸlanmasÄ± sebebinin, bunun bir suÃ§ sonucu gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸmediÄŸinin denetlenmesi olduÄŸu kaydedildi.Â

GerekÃ§ede, ÅŸunlar kaydedildi:

"Somut olayda hakimlikÃ§e, kadÄ±nÄ±n kiÅŸisel Ã¶zerklik ve bireyin vÃ¼cut bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± hakkÄ± ile ceninin menfaatleri arasÄ±nda makul bir denge kurmaya yÃ¶nelikÂ yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler ve bu kapsamda 5237 sayÄ±lÄ± Kanun'da Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ÅŸartlar irdelenmeden sadece 'anne yÃ¶nÃ¼nden saÄŸlÄ±k sorunu yaratmadÄ±ÄŸÄ± veya diÄŸer bir zorunluluk hali olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece gebeliÄŸi sonlandÄ±rmanÄ±n yaÅŸam hakkÄ± ihlali sayÄ±lacaÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle baÅŸvurucunun gebeliÄŸinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na izin verilmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ã–te yandan, itiraz merciinin de baÅŸvurucunun itirazlarÄ±nÄ± incelemediÄŸi ve gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± talebini sÃ¼rÃ¼ncemede bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Olaydaki ÅŸartlar bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa sÃ¼rede verilmesi gereken karar, zaman faktÃ¶rÃ¼nÃ¼n kritik Ã¶neme sahip olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k iki aylÄ±k sÃ¼rede bir tÃ¼rlÃ¼ verilememiÅŸtir. YargÄ± makamlarÄ±nÄ±n tutumu, baÅŸvurucunun gebeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± imkanÄ±na eriÅŸmesini imkansÄ±z kÄ±lmÄ±ÅŸ ve baÅŸvurucuya aÅŸÄ±rÄ± bir kÃ¼lfet yÃ¼klemiÅŸtir."Â

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100 BÄ°N LÄ°RA TAZMÄ°NATÂ

YÃ¼ksek Mahkemenin gerekÃ§esinde, somut olayda ihlalin tespit edilmesinin baÅŸvurucunun uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n giderilmesi bakÄ±mÄ±ndan yetersiz olduÄŸu, bu nedenle yalnÄ±zca ihlal tespitiyle giderilemeyecekÂ manevi zararlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvurucuya net 100 bin lira manevi tazminat Ã¶denmesine karar verildiÄŸi ifade edildi.