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17.11.2020 - 21:17 |

Son dakika: Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçti.

Son dakika: Azerbaycan tezkeresi kabul edildi
Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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