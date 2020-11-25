Son dakika | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...



Çok hızlı seyir içinde geçmiş süreçler unutuluyor. Ülkeler geçmiş tecrübeleri ve imkanları ölçüsünde virüs ile mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye'nin sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Temaslı takibi, karantina önlemleri, seyehat kısıtlamaları, okulların uzaktan eğitime geçilmesi gibi çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik. HES uygulaması ile riskli bölge ve kişilerin takibini yapmaya başladık.



Bir yandan dünyadaki aşı çalışmalarını takip ederken, klinik çalışmalara ev sahipliği yaptık. Eksik görülen altyapıları tamamladık.

Valilik ve belediyelerin desteği ile motorize ekipler salgın kontrolünde önemli rol üstlendi. Türkiye'de yaygın filyasyon, hızlı vaka teşhisi, erken tedaviye başlanması ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle dünyada başarılı oldu. Aile hekimleri ve çağrı merkezleri ile izolasyondakilerin takipleri yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.



Tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu kurban bayramı sonrası Anadolu'da bir artış yaşadık. Diyarbakır, Konya, Kayseri, Gaziantep, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'ü aşan artışlarımız oldu. Bu illere tek tek gidip orada çalışmalar gerçekleştirdik. Yerinde yaptığımız değerlendirmelerle kısa sürede kontrol altına alındığını gördük. Tedbirlerle hayatı kısıtlamadan olumlu neticeler alabildik.





Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Bu konuda birçok eleştiriye maruz kaldık. Görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalar ile ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. HES kodu sorgulaması bu veri tabanından yapılarak riskli kişiler tespit edilebilmektedir. Hasta ve ağır hasta sayısını eksiksiz paylaşıyoruz.



Test kapasitemizi arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz. Bunu test sayılarının artışından da fark ediyorsunuz. Bunu önümüzdeki günlerde 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde test kapasitemizi 200 binlerin üstüne çıkartacağız, artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir.



Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek sağlık sisteminin yanıtını daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatinizi günlük hasta ve ağır hastalarımıza odaklanmanızı tavsiye ederim. Alarm zilleri burada çalıyor. Görünen o ki hayatımızı bir süre daha disiplin altına almak zorundayız.



AŞI ÇALIŞMALARI





Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. İkinci doz 26 Kasım / 14 tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşıya kavuşmamızı ümit ediyorum.



'3. ZİRVEYİ YAŞIYORLAR'



Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. Kış ayının gelmesi ile birlikte, kapalı alanda bir arada olmanın da getirdiği risk ile tüm dünyada bir artış başladı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine yeniden başlamak zorunda kaldı. İstanbul, Bursa, İzmir'de başlayan artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. İstanbul Bursa Koceli İzmir 3. zirveyi yaşıyorlar. Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.





YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN İLLER



Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.



İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor.









Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 70'lere dayanmış durumda; yüzde 69.5. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yükseldiğini yer yer sorunların yaşandığını biliyoruz. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranın arttığını görüyoruz. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi vaka artışı olduğunu biliyoruz. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Gaziantep pikini yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayımız 4 bin 641'e kadar çıktı. 29 Temmuz'dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Artış 9 kat gibi artmış oldu. Bugünkü vefat sayımız 168'e ulaştı. En yüksek vefat sayımız. Bugün toplam vaka sayısı 28 bin 351. Geçmişe dönük veriler de tabloda yer alacak.











AŞI ÇALIŞMALARI



16 tane aşı çalışmamız var. Yerli aşımız sadece bir değil birden fazla aşı olacak ve muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız



SORU - CEVAP



(Sokak kısıtlamaları) 2 hafta içinde sonucu görmek mümkün olur. Değerlendirmek için erken. Önümüzdeki hafta bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Herkes kısıtlamaların dışında gönüllü kısıtlamalara geçmeli. Mümkün olduğunca evden çıkmamalıyız.



(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor.



(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız.



(Kovid-19 test ücreti) Vatandaşımız, 250 liradan fazla ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin, gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin.