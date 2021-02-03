Son dakika haberi: Bakan Koca’dan kısıtlama uyarısı! İl il mutant alarmı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilmeye devam eden yerli aşının, Haziran-Temmuz gibi kullanılmaya başlanacağını söyledi. Mutasyonlu virüste, açıklanan 128 sayısının çok üzerine çıkıldığını belirten Koca, “Mutant virüste artış il il sürüyor. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz” dedi.

Koca, Milliyet’in de yer aldığı bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorularını yanıtladı. Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini söyledi.

Sömestir etkisi

“Vakalar 5 bine düşmüştü, tekrar 6-7 bin bandına çıktı. Bunun sebepleri neler?” sorusuna Koca, “Sömestr tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavet bunda etkili oldu. Son 1 hafta içinde yükseliş gördük. 6-7 bin bandında ilerledi. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik” yanıtını verdi.

Koca, son açıklanan verilere göre, 17 ilde 128 kişide görülen mutasyonlu virüsle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını vurgulayan Koca, “Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz” diye konuştu.

YERLİ AŞI HAZİRANDA

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, bir inaktif yerli aşıda gelecek hafta Faz-2 aşamasına geçileceğini belirtti. 4 ila 6 aşıda da gelecek hafta Faz-1 için izin çıkabileceği sinyalini veren Koca, yerli aşının kullanılacağı tarihi ise haziran-temmuz olarak açıkladı. Yerli aşıda Faz-3 aşaması nisan olarak işaret edilmişti.

MUTASYONLU VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

İngiltere’de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı. Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya’da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliğini etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanılan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Leicester Üniversitesi’nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi. Dr. Tang, “Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir ‘erime potası’ olur” dedi.

Bazı araştırmalar, E484K’nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor. Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor. Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen’in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.