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09.02.2021 - 11:31 | | DHA

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' platformunun Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildiğini duyurdu. Selçuk, "'Mesleğim Hayatım'ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadesine yer verdi.

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi. Mesleğim Hayatım'ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadesine yer verdi.

Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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