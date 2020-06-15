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15.06.2020 - 19:25 | | AA

Son dakika | Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı

Son dakika | Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
İstiklal caddesi eskisi gibi; kalabalık dikkat çektiCorona virüsle mücadelede 'yeni normal' süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken, tüm uyarılara rağmen maske takılmaması dikkat çekti.
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