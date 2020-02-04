04.02.2020 - 17:39 | | AA
Son dakika... Bakanlık açıkladı! Teröristler Afrin'de sivillere saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadelerine yer verildi.