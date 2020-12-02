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02.12.2020 - 14:50 | | DHA

Son dakika... Bakırköy'de TIR üst geçide çarptı; Dorsesi yola devrildi

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Bakırköy Sahil Yolu'nda Marmaray üst geçidine TIR'ın dorsesi çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yola devrilen TIR'ın dorsesi nedeniyle yolun havalimanı istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, TIR dorsesini kaldırmak için çalışma başlattı.

Son dakika... Bakırköy'de TIR üst geçide çarptı; Dorsesi yola devrildi

Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Dorsenin kaldırılma çalışmalar devam ediyor.

Kaza, saat 13.30 sularında Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf A. yönetimindeki mobilya malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesi köprüye çarparak yola devrildi.

Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerince incelemesi sürerken dorsenin kaldırılması için olay yerine takviye ekipler bekleniyor.

Öte yandan kaza anında Marmaray seferi olmaması büyük bir faciayı önledi.

Son dakika... Bakırköyde TIR üst geçide çarptı; Dorsesi yola devrildi

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