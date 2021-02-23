Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.