23.02.2021 - 11:53 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyorGaziantep'te, 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yüzünü sürekli sargı ile kapatan ve eski fotoğraflarındaki görünümüne kavuşmak isteyen Berat ve ailesi, doktorlardan destek bekliyor.