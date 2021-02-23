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23.02.2021 - 11:53 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKlı etkisiz hale getirildi

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