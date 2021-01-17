Son dakika... Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldi

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Tek dileğimiz kayıp gemiadamlarımıza sağ salim ulaşabilmek' denildi.

BÖLGEYE FIRKATEYN GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi' denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nde de yaşanan olayla ilgili şu açıklamalar yapıldı;

Bugün saat 12:35' te Cospas-Sarsat sisteminden alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı ARWIN isimli geminin ortadan ikiye bölünmek suretiyle kırıldığı bilgisine ulaşılmış olup AAKKM tarafından bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edilmiştir.

Gürcistan'ın Poti limanından Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arwin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 13 personelden şu ana kadar 3 kişi sağ olarak kurtarılmış olup geminin diğer personellerini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.

Geminin işleteninden alınan gemiadamı listesine göre gemide 12 personel olduğu anlaşılmış olup Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları tarafından kurtarılan gemiadamı sayısı 6'ya ulaşmış maalesef 2 denizcinin de cansız bedenine ulaşılmıştır.

Gemi işleteninden edinilen bilgiye göre, 2'si Rus, 10'u Ukraynalı olmak üzere 12 personele sahip olan Arvin gemisi, Uluslararası Katı Dökme Yük Kodunda (IMSBC Code) yer alan ve tehlikeli yük sınıfında olmayan 2902 ton katı dökme üre yükü taşımaktaydı.

SULARA GÖMÜLEN GEMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın’da geminin sulara gömülme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sulara gömülen geminin kıç ve burun kısmı görülürken, gemi bir süre sonra suyun içerisinde yok oldu.

KURTARILAN GEMİ PERSONELİ LİMANA GETİRİLDİ

Batan geminin kurtarılan 6 personeli botla Bartın Limanı’na getirildi. Battaniyeye sarılan gemi personeli ambulanslara alınarak Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 1 gemi personelinin donmak üzere olduğu belirtildi.

'BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ'

Bartın Valisi Sinan Güner, Sahil Güvenlik ekiplerinin büyük cesaret gösterdiğini belirterek, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum Sahil Güvenlik botunu görüyorsunuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız bu bot bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş. Burada zor şartlarda kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir. Geminin 12 tane mürettebatı var. Kötü hava şartları nedeniyle Bartın limanına sığınmış. 46 yaşında bir gemi. 114 metre uzunluğunda, 14 metre eninde. Maalesef gemi 12.20 sıralarında ikiye bölünmek suretiyle kötü hava şartları nedeniyle batmış. Biz bunu haber alır almaz karadan ve denizden bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bizim için en büyük engel kar fırtınası ve denizde de şu anda mendireğin boyunu aşan bir dalga var. Bu dalga ve bu kötü hava şartlarına rağmen gerçekten Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük bir özveri gösterdi. 6 mürettebatı sağ olarak kurtardık.” dedi.