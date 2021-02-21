Son dakika... Beşiktaş'ta mağazada etek altı taciz rezaleti! 'Eşimle kız kardeşim için...'

İstanbul Beşiktaş'ta kadınların yoğunlukla ziyaret ettiği butik mağazaların da çok sayıda bulunduğu bölgede yüzlerce kadının etek altı görüntüsünü çeken şahıs yakalandı. Savcılık, genç adamın kadınlara yönelik bu hareketiyle sadece özel hayatlarını ihlal etmediğini aynı zamanda kadınları taciz ettiğini ileri sürerek, emsal bir dava açtı. Şahsın savunması "pes" dedirtirken emsal olması beklenen son dakika kararıyla ilgili de önemli bilgilere ulaşıldı.

33 yaşındaki S.A. isimli genç adam, İstanbul Beşiktaş'ta mağazalara girip alışveriş yapmak için ürünlere bakıyormuş gibi görünüp kamerasını açtığı cep telefonu ile mağazalardaki kadınların görüntülerini videoya çektiği belirlendi. Mağaza çalışanın dikkati sayesinde yakayı ele veren genç adamın özellikle mağazadaki etek giymiş kadınların yanına yaklaşarak eteklerinin altından görüntülerini çektiği tespit edildi.

'EŞİMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ, AMACIM HEDİYELERİ FOTOĞRAFLAMAKTI'

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; mağaza personelinin polisi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine yakalanan genç adam, eşinin doğum günü olması nedeniyle hediye almak için kadın ürünlerinin yoğun olduğu mağazaları dolaştığını ve eşiyle aynı yaşta olan kız kardeşinin fikrini almak için ürünlerin videolarını çekmek istediğini belirtti. Genç adam, yanlışlıkla mağazadaki kadınların görüntüye girdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

KADINLARIN ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

S.A.'nın cep telefonundaki görüntülerde, kameranın yönünün yukarı doğru olduğu, devamlı kadınların çevresinde olduğu ve bazı kadınların eteklerinin altından görüntülerinin alındığının tespit edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.A. hakkında dava açtı.

'BU AYNI ZAMANDA TACİZ'

Hazırlanan iddianamede, gencin kendisine ait cep telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çekmek suretiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu işlediği anlatılırken, cinsel taciz suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan cinsel davranışlar ile gerçekleştirilebileceği bu nedenle kadınlara karşı eyleminin aynı zamanda "Cinsel Taciz" suçunu da oluşturduğu belirtildi.

5 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.