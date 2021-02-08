Yer: İstanbul! Sapık komşu ölüme itti

Balkona her çıktığında komşusu tarafından sözlü tacizlere maruz kalan genç kadın durumu eşine anlattı, olay felaketle sonuçlandı. İstanbul Eyüpsultan'da 40 yaşındaki Ş.Y., balkonda çamaşır astığı sırada karşı apartmanda oturan 52 yaşındaki R.Ö.'de balkona çıkarak genç kadına ıslık çalıp şarkılar söylemeye başladı. Ş.Y., yaşadığı sözlü taciz sonrası evine girdi ancak R.Ö., genç kadın ne zaman balkona çıksa tacizler devam etti.

KOMŞUSUNUN TACİZİNİ EŞİNE ANLATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; komşusu tarafından uğradığı sözlü tacizi kocası M.Y.'ye anlatan genç kadın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. M.Y., ise balkona çıktığında R.Ö., bir daha tacizde bulunursa hemen gelip kendisini uyarmasını istedi. Genç kadın yine balkona çıktığında komşusu da kendi balkonuna çıkarak 'Hey yavrum hey' şeklinde genç kadına seslenerek taciz etmeye devam etti.

TACİZ ETTİĞİ KADININ KOCASINI MERDİVENLERDEN ATTI

Genç kadın yaşadığı tacizi eşine anlatınca ikili evden çıkarak komşularının ikametine gitti. M.Y., tacizci komşuya eşinden uzak durmasını bir daha laf atmamasını söyledi ancak ikili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.Ö., M.Y.'yi merdivenlerden aşağıya itti. M.Y., düştüğü yerde hareketsiz yatınca eşi Ş.Y., ambulansı arayarak yardım istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başını sert bir şekilde merdivenlere çarpan genç adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Komşusunun ittirmesi sonucu hayatını kaybeden genç adamın eşinin şikayeti üzerine R.Ö., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınması için karakola götürüldü. Emniyette ifade veren R.Ö., komşusu M.Y.'nin kendisine bıçak çektiğini korunmak amacıyla ittirdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarında hayatını kaybeden M.Y.'nin elinde bıçak olmadığı belirlendi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda eşini taciz ettiği için konuşmaya gelen M.Y.'yi tartışma sonrası merdivenlerden aşağıya ittirerek ölümüne sebep olan R.Ö., hakkında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.