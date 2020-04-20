Son dakika! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son dakika tahminlerine göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25