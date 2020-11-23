MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın
ABONE OL
23.11.2020 - 05:40 | | AA

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

 

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yangın

İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi.

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yangın

Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yangın

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Son dakika... 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet